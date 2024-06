Rufisque / Vaste opération de désencombrement : La vieille ville respire !

Depuis vendredi et jusqu’à ce jour, partout où on passe, le constat est le même. Les pelleteuses détruisent tout sur leur passage. Les rues de la vieille ville respirent. Sous la houlette du préfet du département de Rufisque, une vaste opération de désencombrement des voies publiques est en cours. Partout les engins emportent tous sur leurs passages, débarrassant ainsi tout ce qui encombre les voies de circulation et leurs dépendances.



Le Préfet de Rufisque, Abdou Khadre Diop, est intransigeant et compte mener à termes ses objectifs. En effet après avoir constaté que des établissements scolaires sont agressés, parce que les alentours sont occupés par des commerçants, des marchands ambulants, mais aussi, une pollution ou bien des nuisances, notamment une pollution sonore, “nous avons aussi noté une situation d’encombrement avec des véhicules et d'autres objets. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette situation ne permet pas à ces apprenants, à ces élèves d'être dans de bonnes conditions » a-t-il alors lancé. Pour le moment les populations approuvent, les commerçants n’ont que leurs yeux pour constater…

