Rufisque en Ébullition : Le Grand Rassemblement Socialiste marque le Renouveau Ça sonne la mobilisation à Rufisque. Les Socialistes de la ville, aux côtés de leur charismatique leader, Abdou Karim Mbengu, ont organisé un grand rassemblement ce dimanche 08 octobre pour annoncer la renaissance du Ps. Cet événement a non seulement réuni une impressionnante foule de militants et de sympathisants, mais il a également marqué ce que beaucoup appellent "au changement".

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023

La présence massive et enthousiaste des participants a laissé peu de doutes quant au désir de changement et à la volonté de jouer un rôle politique plus actif dans la ville. Les discours passionnés et les chants de ralliement ont créé une atmosphère électrique, où l'espoir et la mobilisation étaient palpables.



Cependant, derrière cette unité apparente, des fissures internes sont apparues. Plusieurs responsables du Parti Socialiste à Rufisque ont exprimé leur frustration face au fonctionnement de leur propre parti, sous la direction d'Aminata Mbengue Ndiaye. Selon ces responsables, la direction du parti prend régulièrement des décisions cruciales sans consulter la base, et ceci inclut des figures éminentes telles qu'Abdou Karim Mbengue. Cette frustration a été exprimée ouvertement lors du rassemblement, laissant planer une question cruciale sur l'avenir du parti.



Un autre élément important qui a marqué cet événement est la perspective des élections présidentielles de 2024. Les Socialistes de Rufisque ont fait entendre leur voix avec force en lançant un appel solennel à Abdou Karim Mbengue pour qu'il se porte candidat sous la bannière du Parti Socialiste. Cette demande a été perçue comme une tentative de redéfinir l'avenir politique de la ville et d'incarner les aspirations de la base du parti.



