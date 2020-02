Rufisque : l’apprenti-chauffeur d’un bus scolaire coince une fillette de 5 ans dans les toilettes et tente de la violer Un apprenti-chauffeur d'un bus d'un établissement préscolaire à Rufisque, M.S., 20 ans, a été arrêté pour tentative de viol sur une fillette de 5 ans, rapporte Le Soleil. Il avait surpris la petite fille dans les toilettes, accroupie, pour abuser d’elle. C’était en mis février. D’abord apeurée par les menaces de son bourreau, la petite fille ne dit rien, puis tenaillée par la douleur, quand le monstre a tenté de passer à l’acte, elle crie de toutes ses forces, avant de s’enfuir. Elle raconte ensuite à sa mère ce qui lui est arrivé. Arrêté, le mis en cause a reconnu les faits et a été déféré pour tentative de viol et attentat à la pudeur.

