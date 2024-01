Ruse commerciale : Auchan se joue des consommateurs

Afin de comparer les offres et acheter en connaissance de cause, la multinationale française « Auchan » a l’obligation de fournir aux consommateurs, une information éclairée concernant les prix par voie d’affichage : « Hors taxe (Ht) ou Toutes taxes comprises (Ttc) ». Tel n’est pas le cas dans les magasins « Auchan », où les consommateurs ignorent que tous les prix affichés sont en réalité hors taxes. A la sortie d’un supermarché boutique Auchan, « Le Témoin » quotidien a constaté avec amertume, que les produits sont plus chers que leur prix affiché.



Comme l’atteste l’imprimé du ticket de caisse sur lequel « Auchan » a procédé discrètement à l’augmentation de la Tva (Totaux Tva : 829 FCfa). Il est vrai que tout bon citoyen-acheteur doit s’acquitter de la Tva, mais n’est-il pas plus honnête et loyal pour le vendeur, d’afficher le prix Ttc sur les rayons ou alors de dire : les prix sont hors taxe ! En tout cas, « Le Témoin » qualifie cette absence d’information, comme de la ruse commerciale, c’est-à-dire l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal, destiné à attirer la clientèle avec de…faux prix. Vraiment, « Auchan » se joue des consommateurs !

















Le Témoin