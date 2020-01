Russie : Un bébé meurt congelé après une sieste de 5 heures sur un balcon par -20 degrés

Oublié durant cinq heures sur le balcon d’un appartement de la ville de Khabarovsk en Russie, un petit bébé a succombé à une hypothermie. Selon une enquête ouverte par la police russe, citée par plusieurs médias russes et relayée par le DailyMail, la mère de Nikolaevsk-on-Amur, âgée de 40 ans, l’aurait laissé dans sa poussette sur le balcon pour qu’il s’endorme.



Toujours selon les enquêteurs, le bébé ne devait rester que quelques minutes, mais ce n’est que cinq heures plus tard qu’elle aurait pensé à le récupérer. Elle a alors ramené son fils à l’intérieur, mais le bébé ne montrait plus de “signes de vie” et n’a pas pu être réanimé.



Ce fait divers a fait réagir le ministère de Santé de la région, rapporte la BBC. Ce dernier a rappelé quelques règles élémentaires aux parents: “Sachez toujours où et avec qui est votre enfant. Les enfants sont davantage en danger en hiver et peuvent rapidement être victimes des basses températures”.

7sur7.be