Russie: Vladimir Poutine gagne son référendum constitutionnel !

Plus de 74% des électeurs ont voté favorablement aux réformes voulues par Vladimir Poutine, avec une participation supérieure à 50%. Ils correspondent à ce qui était attendu dans ce scrutin organisé malgré le coronavirus.



Selon RFI, ces résultats portent sur 65% des bureaux de vote répartis sur l’immense territoire russe et diffusés par la Commission électorale centrale, alors que les derniers ont fermé à 18h (GMT) dans l’enclave de Kaliningrad, après une semaine de scrutin.



L’enjeu principal de ce vote était la possibilité pour Vladimir Poutine d’effectuer deux nouveaux mandats et de rester au pouvoir s’il le souhaite jusqu’en 2036. Il en a pourtant été assez peu question durant la campagne, les partisans du « oui » préférant insister sur les valeurs conservatrices traditionnelles qui seront inscrites désormais dans la Constitution.