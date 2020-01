Accueil Envoyer Partager sur facebook Russie: le gouvernement de Dmitri Medvedev démissionne Rédigé par La rédaction de leral.net le 16 Janvier 2020 à 09:25 Le gouvernement russe a annoncé sa démission ce mercredi, quelques heures seulement après un discours dans lequel Vladimir Poutine a annoncé son intention d'organiser un référendum pour apporter des changements substantiels à la Constitution russe.

L’annonce a été faite, en milieu d'après-midi ce mecredi, au cours d'une allocution télévisée conjointe des deux hommes : Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev étaient assis côte à côte, le Premier ministre démissionnaire légérement crispé. C’est lui qui a annoncé sa décision en rappelant les changements constitutionnels détaillés par le président russe au cours de son discours devant le Parlement, quelques heures plus tôt.

« Il s’agit d’un changement non seulement d’articles de la Constitution mais de l’équilibre des forces entre le pouvoir législatif et exécutif », a ajouté Dmitri Medvedev.

Dans son discours, Vladimir Poutine avait déclaré vouloir renforcer le rôle du Premier ministre et du Parlement, au détriment de celui du président. Il avait également annoncé la tenue d’un référendum en vue de ces changements, sans préciser toutefois la date à laquelle serait organisé le vote.



Assurer l'intérim

Aux côtés de Dmitri Medvedev, Vladimir Poutine a lui aussi brièvement pris la parole, remerciant l’homme qui a été son Premier ministre durant huit ans - et qui a été également président de 2008 à 2012 - le remerciant pour « tout ce qui a été accompli » durant ces années.

Vladimir Poutine a proposé à Dmitri Medvedev de prendre le poste de chef adjoint du Conseil de sécurité russe, lui demandant toutefois de rester à son poste actuel le temps de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement.



2024 en ligne de mire

Toutes ces annonces semblent dans une perspective, celle la prochaine élection présidentielle, en 2024. Vladimir Poutine n’aura pas la possibilité de se présenter à l’issue de son mandat, et donc ces annonces sans donner de réponses claires sur les intentions du président russe, sont une façon de préparer la suite. Vladimir Poutine a-t-il l’intention de redevenir Premier ministre en 2024 avec les pouvoirs élargis que lui conférerait sa réforme constitutionnelle ou veut-il trouver un successeur à la fois solide et docile ? Toutes les hypothèses sont envisageables à ce stade.

RFI

