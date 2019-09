Rwanda: Un proche de l’opposante Victore Ingabire, tué

Le réveil a été brutal pour Victore Ingare. Ce, en raison de l’assassinat de Dusabumuremyi Sylow, le coordinateur national du mouvement. Un acte que l’opposante qualifie "d’assassinat politique" .



Victore Ingabire



«C’est un assassinat politique parce qu’on voit bien les difficultés qu’a le gouvernement actuel d’ouvrir l’espace politique. Donc, ce qu’ils font, c’est essayer d’intimider les membres de l’opposition ou bien les mettre en prison ou bien les faire disparaître comme ça ou bien ils sont assassinés. Donc, moi, c’est pourquoi je considère aussi longtemps qu’ils n’acceptent pas d’ouvrir l’espace politique et qu’il y a des assassinats, des disparitions, des emprisonnements, pour moi, c’est clair que c’est un nouvel assassinat politique", a indiqué sur Rfmi, l’opposante Victore Ingare.



Appel



L’opposante a lancé un appel à la communauté internationale, surtout aux bailleurs de fonds, au gouvernement de Kagamé de comprendre qu’il est temps (…) d’ouvrir l’espace politique et surtout d’arrêter d’assassiner les opposants. A noter que cette disparition est la quatrième dans l’entourage de cette présidente de ce parti d’opposition en seulement un an.