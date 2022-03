SARAYA/SANTÉ : Endeavour Mining a réglé deux vieilles doléances des populations de Saraya et Missirah. Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022 à 23:17 | | 0 commentaire(s)|

SABODALA GOLD OPÉRATION, filiale de Endeavour Mining a réglé deux vieilles doléances des populations de Saraya et Missirah.



En effet, ce jeudi 24 mars 2022, la compagnie minière de Sabodala a doté le centre de santé de Saraya en table Radiophonique et le poste de santé de MISSIRAH SIRIMANA en ambulance médicalisée pour un coût total de 68 millions de francs CFA.



Venu présider la cérémonie de réception, le Gouverneur de la région de Kédougou Monsieur Saër Ndao a félicité la compagnie minière à la suite des élus territoriaux et le MCD. Tous ont exhorté les populations à faire un bon usage des matériels. Néanmoins, le Gouverneur demande aux compagnies minières de toujours soutenir les populations et avoir comme dénominateur commun l'intérêt général.



À en croire le Représentant de SGO, M.Bocoum, le centre de santé de Saraya sera doté prochainement en ambulance et le village de Bambaraya aura son poste de santé les jours à venir...









