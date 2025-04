SCANDALE COVID, VAGUE D’ARRESTATIONS DANS L’AFFAIRE DES FONDS DÉTOURNÉS Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête sur la gestion des fonds liés à la pandémie s’intensifie avec une série d’interpellations touchant des figures issues de milieux variés, dont le chroniqueur Abdou Aziz Mbaye, la styliste Sadya Guèye et le musicien Baba Hamdy. L’enquête sur la gestion des fonds alloués durant la pandémie de Covid-19 prend de l’ampleur, avec une série d’arrestations touchant plusieurs personnalités issues de divers secteurs. Ces interpellations font suite à la mise au jour d’une fraude d’envergure liée à la convention entre l’État et les employeurs durant la crise sanitaire. Parmi les personnes arrêtées figurent le chroniqueur de TFM Abdou Aziz Mbaye, la styliste Sadya Guèye, le Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) Mamadou Ngom Niang, ainsi que les commerçants Bassirou Fall et Djibril Kane

Le Sage Mamadou Sène a également été appréhendé. Une femme nommée Fatou Faty, qui se présente comme prestataire de services, a aussi été interpellée, selon les informations de Dakarposte. Tous ces individus ont été auditionnés ce lundi par les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et placés en garde à vue. Le musicien Baba Hamdy a également été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Concernant le rappeur Simon, membre du mouvement citoyen Y'en a marre, il a été présenté au procureur puis placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction. Les personnes mises en cause font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment l'escroquerie sur des fonds publics, le faux et usage de faux, entre autres délits.



Source : https://www.seneplus.com/societe/scandale-covid-va...

