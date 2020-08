SEN’EAU / PG de la pointe 2000 : « On est soulagé maintenant, l'eau coule toute la journée au grand bonheur des pensionnaires de cette MAC » (El Hadj A. Sy, directeur de la MAC de Sébikhotane) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

L'accès à l'eau est primordial en milieu carcéral. Du moins c’est l’avis du contrôleur El Hadj Ali Sy, directeur de la maison de Correction de Sébikhotane : « je suis arrivé en janvier 2019. Mais nous étions toujours confrontés à un problème de manque d'eau courante. L'eau coulait à des heures très tardives de la nuit, ni les gardes, ni les détenus n’étaient en mesure d'assurer l'approvisionnement en eau correctement. La pression était trop basse et nous étions obligés de faire appel à deux citernes, ce qui était insuffisant ».



Un problème qui a été pris en charge par SEN’EAU. « On est soulagé maintenant car l'eau coule toute la journée au grand bonheur des pensionnaires de cette MAC qui avaient jadis tous les peines du monde pour assurer leurs besoins. Par ma voix, les détenus et tous les agents vous disent merci », a-t-il ajouté lors de cette visite organisée par les chargés de programme de la gestion de la pointe 2000 qui s'est déroulée ce 4 août à Rufisque.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/SEN-EAU-PG-de-la-pointe-...

