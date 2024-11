SÉNÉGAL BAT LE BURKINA FASO ET PREND LA TÊTE DU GROUPE L Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions affronteront, mardi à 19h, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio,le Burundi pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. L’équipe nationale de football du Sénégal s’est imposée, 1-0, jeudi, à Bamako, devant le Burkina Faso, en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Grâce à cette victoire, le Sénégal prend la tête du groupe L avec 13 points. Son adversaire du jour, le Burkina Faso est deuxième avec 10 points. Le Burundi, troisième avec quatre points et le Malawi dernier avec un point complètent le groupe L, le seul à voir déjà enregistré deux qualifiés, à deux journées de la fin des éliminatoires. Habib Diarra, entré à la 64e mn à la place de Ismaila Sarr, auteur d’une prestation moyenne, a offert la victoire au Sénégal sur une belle frappe lointaine. Servi par un excellent Pape Gueye, le capitaine de Strasbourg (France) a ouvert le score à la 83e mn et offre la première place du groupe L au Sénégal. Les Lions du Sénégal ont dominé globalement la rencontre, mais se sont souvent heurtés à une belle défense des Étalons du Burkina Faso. Les coéquipiers du capitaine Kalidou Koulibaly ont pu garder leur cage inviolée grâce à un Edouard Mendy aux aguets. Le portier d’Al-Ahli en Arabie Saoudite a réalisé plusieurs grosses parades pour ne pas prendre de but et aider son équipe à garder sa première place du groupe L. Les Lions du Sénégal affronteront, mardi à 19h, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio,le Burundi pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/senegal-bat-le-bur...

