SENEGAL / FMI : Vers une dérogation malgré le rapport de la Cour des Comptes ?

Le Fonds monétaire international (Fmi) a indiqué le jeudi 6 avril 2025 à Washington, qu’il soutient le gouvernement dans ses efforts pour « préserver » la viabilité budgétaire, suite au rapport de la Cour des Comptes révélant l’ampleur réelle des déficits publics et de la dette.

Par la voix de sa directrice de la Communication, l’institution a aussi laissé entendre que le Sénégal pourrait bénéficier d’une dérogation de sa part.



Julie Kozack, directrice de la Communication du Fmi, a été interpellée hier sur la situation du Sénégal lors de son traditionnel point de presse relayé en ligne.



« Nous sommes activement engagés dans des discussions avec les autorités sénégalaises, concernant le rapport de la Cour des Comptes et les fausses déclarations associées dans le cadre du programme du Fmi.



La Cour a confirmé que le déficit budgétaire et la dette avaient été sous-déclarés au cours de la période de 2019 à 2023 », a d’emblée déclaré la responsable de l’institution financière.

Interrogée sur les conséquences potentielles de ces nouveaux indicateurs macroéconomiques, Julie Korzack a indiqué que « le Fmi n’impose aucune sanction pour les cas de fausse déclaration ».



Selon la porte-parole, il appartient à la direction du Fmi de décider des prochaines étapes. « Et ces prochaines étapes, vous savez, pourraient inclure une dérogation.



Et cette dérogation pourrait également inclure une renonciation sans demande de remboursement.



Nous travaillons donc avec les autorités sénégalaises, en soutenant autant que possible leurs efforts en matière de viabilité budgétaire et de viabilité de la dette », a-t-elle ajouté.



Un rapport de la Cour des Comptes portant sur la gestion des finances publiques de 2019 à 2024 et publié le 12 février 2025, a révélé que l’encours total de la dette s’élève à 18 558,91 milliards de francs Cfa, au 31 décembre 2023, et représente 99,67 % du PIB, un taux supérieur au montant annoncé par le précédent gouvernement.



De même, le déficit budgétaire recalculé par la Cour pour l’année 2023, est de 12,3 % contre 4,9 % annoncés.



Dans la foulée du rapport, la plupart des agences de notation ont dégradé la réputation du pays et restreint les marges de manœuvre du gouvernement, qui tient pour sa part, à mettre en avant « une démarche de vérité », dans un contexte de crise économique larvée.



Julie Korzack a précisé que les discussions entre le Sénégal et le Fmi portent sur « les mesures visant à corriger et à remédier aux fausses déclarations qui ont eu lieu ».



Elle a aussi rappelé que « la résolution des fausses déclarations, conformément à la politique du Fmi, est une condition préalable aux discussions sur toute aide financière future ».



Les réunions de printemps du Fmi et de la Banque mondiale, s’ouvrent le 21 avril.



Samboudian KAMARA

