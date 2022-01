SÉNÉGALAIS TUÉ À ALTANTA :Oumar Mbodj aurait été victime d'un guet-apens de la part de ses amis

Si la thèse avancée par la famille est avérée, beaucoup d’amis du jeune Oumar Mbodj vont tomber. En effet, d’après l’oncle de la victime, Oumar Diagne, son neveu était sorti déposer un ami qui avait dîné ce soir-là chez eux. En cours de route, il a rencontré d’autres de leurs amis, qu’il a aussi pris aussi dans la voiture.



Alors que tout se passait bien avec la bande à bord, Oumar Mbodj qui était au volant, va se faire attaquer par un groupe d’agresseurs. « Il voulait lui prendre sa montre en diamant qu’il portait », nous révèle son oncle. Mais devant l’opposition farouche d’Oumar Mbodj, des balles seront tirées. Moment choisi par ses amis pour prendre la poudre d’escampette. « Ils ont pris la fuite juste après. Les jeunes qu’il avait pris en cours de route, ne sont pas restés. C’est ce que son ami qui était dans la voiture au début avec lui, a révélé à la police. C’était un coup monté, déjà préparé », soutient l’oncle.



Khadidjatou Diakhaté



Ndeye Sokhna Mbodj, tante de Oumar Mbodj, témoigne



“C’est l’œuvre de lâches individus”



“ Enfant, il était beau et faisait notre Bonheur. Aujourd’hui, à ses 30 ans, il est brutalement arraché à notre affection par l’œuvre de lâches individus et une grande tristesse nous envahit. Oumar était le fils aîné de mon grand frère. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces vils individus qui t’ont ôté la vie à la fleur de l’âge, t’ont eu par surprise Mbodj Fara car tu n’as jamais été du genre à abdiquer, ce n’est dans ton sang de Brack, du Walo ni dans ton éducation. Ton père est un brave gars respectueux et responsable, qui mène sa vie paisible aux USA depuis plus d’une trentaine d’années ”.















