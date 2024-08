SËRIÑ TUUBAA NE PEUT PAS ÊTRE LE NUMÉRO 4 : FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES CONFUSIONS HISTORIQUES

SËRIÑ TUUBAA MASUL NEK NUMÉRO 4 : LEERAL AK MBAY GÉY SILL

Malgré les interprétations récentes suggérant que Sëriñ Tuubaa aurait été le « Numéro 4 » dans une quelconque affaire il est essentiel de rétablir la vérité historique. Aucun document ou témoignage authentique ne corrobore cette affirmation, qui semble être une déformation des faits. En tant que Mourides, nous devons rester fidèles à l'histoire et aux enseignements authentiques de Cheikh Ahmadou Bamba, tout en prônant la clarté et la transparence dans nos discours et nos pratiques, comme le suggère l'expression « Leeral ak Mbay Géy Sill ».

