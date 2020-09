SEUL CANDIDAT A L’ORGANISATION APRES LE DESISTEMENT DE L’OUGANDA: Le Sénégal pays hôte de la Can de Beach Soccer 2020 Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|



Quintuple champion d’Afrique, le Sénégal organise la prochaine Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer. Unique candidat après le désistement de l’Ouganda, le Sénégal accueillera pour la première fois les prochaines joutes continentales de la discipline.



Le Comité exécutif de la Caf s’est réuni le jeudi 10 septembre 2020 par visioconférence pour discuter de l'avenir des compétitions africaines et d'autres questions connexes, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Il a été décidé, à l’occasion, que le Sénégal va abriter la prochaine Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer. «Le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de Beach Soccer de la Fifa, Russie 2021. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu», pouvait-t-on lire sur le communiqué de la Caf. En effet, depuis le désistement de l’Ouganda, désigné pour organiser la Can de Beach Soccer, la Fédération sénégalaise de football s’est proposé d’accueillir pour la première fois cette compétition qui a sacré 5 fois le Sénégal. Les Lions, quintuples champions d’Afrique, n’ont jamais reçu la prestigieuse compétition depuis sa création. Le projet de candidature du Sénégal à l'organisation de la Can de Beach Soccer a été validé par le Comité exécutif, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, la Caf, ce qui a été fait hier. Le Sénégal, N°1 de la discipline en Afrique, pour asseoir cette suprématie, pourra enfin organiser et remporter le tournoi devant son public. Le tournoi accueillera 8 équipes. Et les finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de Beach Soccer de la Fifa, Russie 2021. Pour rappel, c’est l’Égypte qui a abrité la dernière édition de la Can de Beach Soccer en 2018. Au terme de la compétition, le Sénégal avait fini premier avec son 5e sacre devant le Nigeria.



Les acteurs du Beach Soccer sénégalais aux anges



La Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer, édition 2020, a désormais un pays hôte. Il s’agit du Sénégal, seul candidat à l'organisation. Le président de la Commission du football spécifique, Omar Guèye Ndiaye, se réjouit de la décision de la Caf d’accorder sa confiance au Sénégal : «c’est une excellente nouvelle pour les acteurs du Beach Soccer. C’est vraiment bien que la nation qui a gagné 5 fois la Coupe d’Afrique puisse l’organiser chez elle surtout en 2020-2021. C’est une récompense pour tous les acteurs. Je félicite le ministre et le président Senghor qui ont cru et défendu cette candidature au plus haut niveau». Le sélectionneur national Ngalla Sylla, lui, se fixe déjà l’objectif de relever le défi de la performance. «Tout le mérite revient à l’Etat du Sénégal, le ministre des Sports ainsi que la Fsf. Ce n’était pas du tout évident vu le délai court qui nous a été donné après le désistement de l’Ouganda. Alors de notre côté on va continuer le travail, peaufiner ce qui a été déjà fait et attendre d’être fixé. Le reste ce sera administratif. Tout le monde doit s’y mettre pour que le Sénégal relève le défi de l’organisation et de la performance», soutient-il. Alseyni Ndiaye, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer, veut réaliser son rêve de soulever le trophée devant son peuple : «c’est vraiment une fierté que le Sénégal organise la prochaine Can de Beach Soccer. C’est une occasion de féliciter nos dirigeants à leur tête Me Senghor pour le travail qui a été accompli pour la candidature du Sénégal. Aussi nous remercions l’Etat à travers le ministre des Sports parce que sans son accord on n’en serait pas là. Maintenant, c’est à nous joueurs de tout faire pour gagner ce trophée devant le peuple sénégalais».













