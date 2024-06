SIAL Paris 2024 : Un Rendez-vous Incontournable de l’Innovation Alimentaire

Le Salon International de l'Alimentation (SIAL) Paris 2024 s'apprête à ouvrir ses portes, marquant plus de six décennies d'excellence et d'innovation dans l'industrie alimentaire. Lors de la conférence de presse préliminaire tenue ce vendredi, les organisateurs ont dévoilé un aperçu fascinant des nouveautés et tendances que les visiteurs pourront découvrir. Cet événement emblématique promet de rassembler les acteurs majeurs du secteur, mettant en lumière les innovations les plus marquantes qui façonneront l'avenir de notre alimentation.