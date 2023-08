SN-City-Sangalkam: Les habitants unis pour des réponses contre les impacts négatifs de la SEDIMA

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2023 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du collectif des habitants de la SN-City de Ndiakhirate, dans la commune de Sangalkam, département de Rufisque se sont rassemblés, ce dimanche, pour aborder les préoccupations urgentes, liées aux impacts sanitaires, environnementaux et à la dégradation des infrastructures de la SN-CITY, notamment les routes. Leur inquiétude principale concerne la société SEDIMA, une entreprise de renom, certifiée ISO 22 000, opérant dans le secteur avicole et liée à des partenariats prestigieux tels que la KFC. Les habitants souhaitent sensibiliser l'opinion publique et les autorités sénégalaises sur les problèmes persistants, causés par les activités de SEDIMA.