SOINS DES ONGLES : ON LES COUPE OU LES LIME ? Pour avoir de beaux ongles, il faut en prendre soin. Et pour éviter qu’ils ne s’effilochent, la façon dont vous les limez ou les coupez à toute son importance. On vous donne nos conseils de pro.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Limer ses ongles sans modération. La lime à ongles est l'amie des ongles, qu'on les porte longs ou courts. Avec une lime à ongles, on peut récupérer un accroc ou raccourcir l'ongle en douceur. Cela est plus respectueux de la fibre des ongles. Encore faut-il savoir choisir la bonne lime à ongles et l'utiliser correctement.



Il existe des limes en carton, les plus courantes et les moins onéreuses, des limes en métal, très résistantes, et des limes en verre, qui allient résistance et efficacité, mais peuvent se révéler assez coûteuses. Si vous utilisez une lime en carton, vous devrez la remplacer régulièrement. Les deux autres types de limes dureront plus longtemps. Attention aux limes en métal qui peuvent faire des dégâts. Pour limer correctement vos ongles, il y a une technique toute simple. On arrête les aller-retours sur l'ongle.



La meilleure façon de limer ses ongles, c’est de limer à partir du côté de l’ongle (là ou la peau et l’ongle se relient) et de revenir vers le centre dans une seule et même direction.



Quant à couper ses ongles, c’est oui, mais on évite les ciseaux, qui agressent la kératine de l’ongle. A la limite, on préfère les ciseaux pour bébé pour un maximum de délicatesse. Sinon, on investit dans un bon coupe-ongles, pratique et efficace. Les ciseaux pour bébé ont le net avantage d'être très précis. Ils se glissent facilement à l'angle de l'ongle et peuvent lui donner la forme qu'on désire. Il existe différentes tailles de coupe-ongles. Il vaut mieux choisir celui avec lequel on est le plus à l'aise, sachant que les plus gros conviennent mieux aux ongles de pied. A vous les jolies manucures !









Voilà, ne reste plus qu’à choisir un vernis tendance pour mettre en valeur vos ongles et à vous les belles mains !















Yolande Jakin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos