SOIR D'INFO - Wolof - Invité : Pr YERIM MBAGNICK DIOP - Pr : Ndeye Arame Touré - 21 Avril 2020

320 milliards de FCFA. Tel est le montant mobilisé à ce jour par le gouvernement du Sénégal pour faire face à la pandémie du Covid-19 au Sénégal. L’information est livrée par le ministre de l’Économie et du Plan, Amadou Hott à l’occasion d’une webinar organisée avec Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, pour présenter les détails de l’appui budgétaire de 130 millions d’euros (environ 85 milliards F CFA) de l’UE au Gouvernement du Sénégal de le cadre de la riposte contre le Covid-19.



« Ce qui est déjà mobilisé, c’est le financement que le FMI a accordé, 266 milliards FCFA, la Banque mondiale qui a déjà payé les 13 milliards FCFA, on attend à peu près 135 milliards de plus un peu plus tard, la BOAD a mis également 15 milliards FCFA, les bonnes volontés et le secteur privé, ont contribué à 15 milliards FCFA à peu près, nous avons également le Luxembourg qui a déjà versé une partie, autour de 3 milliards FCFA. Pour l’Union européenne, 13 millions d’euros (8,5 milliards FCFA) vont être versés incessamment, une partie des 130 millions d’euros en appui budgétaire, peut-être cette semaine », informe Amadou Hott.



Le ministre de l’Economie et du plan d'ajouter : « Nous avons les autres partenaires tels que la BID qui est en train de finaliser son appui total de 98 milliards FCFA et l’appui de la BID sera dédié essentiellement à l’achat de matériel de santé mais également de vivres. On ne va pas inclure ce montant puisque ce n’est pas encore effectif, mais on s’attend à ce que cela soit prêt d’ici la fin de la semaine ou à la semaine prochaine au plus tard. Si on fait le compte aujourd’hui, on est à, à peu près, 321 milliards F CFA. Pour les appuis budgétaires, certaines institutions le font directement au Trésor, mais tout est comptabilisé dans le FORCE Covid 19. »