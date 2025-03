SONACOS Ziguinchor : Plus de 53 000 tonnes d’arachide collectées Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) de Ziguinchor, située dans le sud du pays, a enregistré une collecte de 53 293 tonnes de graines d'arachide, durant la campagne en cours. Babacar Fall a indiqué à l'APS : « Nous avons collecté 53 293 tonnes ici, à Ziguinchor. L'année dernière, à la fin de la campagne de commercialisation, nous avions totalisé 7 832 tonnes. » Cette récolte concerne les régions de Ziguinchor et Kolda, dans le sud, a-t-il précisé. L'objectif de la SONACOS cette année pour les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, est de 60 000 tonnes. À l'échelle nationale, la SONACOS vise à collecter 300 000 tonnes de graines d'arachide au cours de cette campagne, selon le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. À ce jour, 180 000 tonnes ont été collectées, a précisé Babacar Fall. Le ministre Mabouba Diagne a annoncé que « toute la stratégie de financement de la SONACOS, sera revue ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/sonacos-ziguinchor-plus-d... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

