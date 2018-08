SOS noyades : le corps sans vie d’un jeune garçon repêché à la plage des Parcelles assainies, Unité 15

Décidément, la série macabre continue avec un tableau noir de morts tragiques du côté des plages dakaroises. La mer a encore fait une victime, puisque le corps sans vie d’un jeune garçon a été repêché ce vendredi dans la matinée à la plage de l'unité 15 des Parcelles assainies.



Pourtant en marge de la cérémonie de sortie de la 44e promotion de la Police nationale, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille avait estimé que les populations ne devaient pas se baigner dans des plages interdites. « Quand une plage est interdite, on doit prendre toutes dispositions de ne pas y aller. On nous a dit que ces plages interdites sont fréquentées parce que toutes les autres sont privées », a indiqué le ministre de l’Intérieur.



Avant d’ajouter : « Toutes les plages ne peuvent pas être privées. J’ai demandé au directeur général de l’administration territoriale d’instruire les préfets de nous vérifier cette information. Nous aurons le rapport demain (Ndlr : mercredi 1er août). Si cela est avéré, on va immédiatement enlever la privatisation. On ne peut pas interdire l’accès aux plages aux populations ».



Depuis le début des vacances scolaires, 11 cas de noyades ont été décomptés à la plage de Malibu (Guédiawaye). Ce vendredi, c’est un jeune garçon qui vait rendez-vous avec l’ange de la mort à la plage de l'unité 15 des Parcelles assainies.











