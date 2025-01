SOURDE-MUETTE, AÏSSATOU KONTÉ DIENG PLAIDE POUR LES ENTRETIENS ÉCRITS Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

Etudiante en licence 3, option génie civile, elle appelle à une prise en compte de l'écrit pendant les entretiens d'embauche pour leur donner plus de chance de réussite. Aissatou konté Dieng est une sourde muette étudiante en licence 3, option génie civile. Dans cette vidéo, elle plaide pour la prise en compte de l'écrit pendant les entretiens d'embauche pour donner plus de chance de réussite aux candidates et candidats sourds muets.



Source : https://www.seneplus.com/societe/sourde-muette-ais...

