SUSPENSION PROLONGÉE DES OPÉRATIONS FONCIÈRES SUR DES SITES STRATÉGIQUES Mercredi 6 Novembre 2024

Cette mesure interdit toute nouvelle construction, à l'exception des projets initiés par l’État, dans des zones sensibles comme le Lotissement BOA, le Lotissement Hangar Pèlerins et les pôles urbains de Diacksao – Bambilor et Déni. La Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS) a annoncé la prolongation de la suspension de toutes les opérations foncières sur plusieurs sites stratégiques du pays. Cette décision, formalisée par la lettre N° 0205/PM/MSGG/DGSCOS/SP en date du 31 juillet 2024, interdit toute nouvelle construction pour une durée supplémentaire de quarante-cinq (45) jours, à compter du 31 octobre 2024. Seuls les projets initiés directement par l’État sont exemptés de cette mesure. Les zones touchées par cette prorogation incluent des sites clés tels que le Lotissement BOA, le Lotissement Hangar Pèlerins, ainsi que le Lotissement Recasement 2 près de l’Aéroport de Dakar. D’autres zones concernées sont le Lotissement EGBOS sur la VDN à Dakar, les Lotissements EOGEN 1 et EOGEN 2, le Site de Batterie à Yoff, Terme Sud à Ouakam, ainsi que les Pôles Urbains de Diacksao – Bambilor et de Déni. La DGSCOS a également souligné l’importance du respect strict de cette décision, en appelant les commandants de brigades zonales à veiller à son application dans leurs secteurs respectifs. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



