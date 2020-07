Saccage de la Mairie de Keur Massar: Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales promet des sanctions

Le Ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Oumar Guèye, en compagnie des autorités administrative de la Région de Dakar, a visité le Mairie de Keur Massar saccagée et brûlée par des marchands ambulants.



Le Ministre, constatant les dégâts occasionnés par la furie de ces délinquants ambulants, a considéré que ce qui s’est passé est inadmissible.

" La Mairie saccagée et brûlée , relève-t-il, est un symbole de l’Etat. " Oumar Guèye reste d’avis qu’il y a une agression du matériel de l’Etat et ceux qui ont commis ce forfait, seront poursuivis.



" S’attaquer à un édifice public , poursuit-il, n’est pas acceptable ." Et, Oumar Guèye promet que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.