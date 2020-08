Saccage du journal «Les Echos» : La Cjrs apporte son soutien matériel et financier Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) n’est pas insensible à la situation qui prévaut au quotidien «Les Échos». Après le saccage de leurs locaux par des Moustachidines (disciplines de Serigne Moustapha Sy), la Cjrs a apporté un soutien matériel et financier aux confrères du journal. Il s’agit d’un chèque de 500 000 F Cfa et trois ordinateurs de marque HP. Un geste hautement salué par le directeur de publication du journal Cheikh Oumar Ndao et le rédacteur en chef Babacar Thiandoum.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Saccage-du-journal-Les-Echo...

Accueil Envoyer à un ami Partager