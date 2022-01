Sacré-Cœur 3 Vdn : Pourquoi les habitants sont privés de journaux

Depuis samedi dernier, c’est-à-dire la veille des élections locales, et jusqu’à hier mercredi 25 janvier, les habitants de Sacré-Cœur 3 Vdn sont privés de journaux. Curieusement, les marchands de journaux et autres jeunes crieurs ont déserté leurs points de vente.



Renseignements pris, « Le Témoin » quotidien a appris que nos parents « Hal Pulaar » avaient été tous convoyés vers le Fouta (Matam, Kanel, Ndioum, Ourossogui etc.) par de hauts responsables politiques de l’Alliance pour la république (Apr). Mission ? Quitter Dakar pour aller voter massivement pour les listes de la coalition de Benno Book Yaakar (Bby) du président Macky Sall. Il paraît que chacun d’eux a reçu une enveloppe de 50.000 de francs. Sans compter leur transport et leur prise en charge totale !