Sacré coeur: Barthélemy Dias et ses nervis saccagent une maison, un véhicule et blessent 4 personnes Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 06:58 | | 1 commentaire(s)| Encore une fois, Barthélemy Dias et ses nervis ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, s'attaquer à des personnes, surtout dans une maison à Sacré Coeur où il battait campagne. Enervé des remarques faites par un des habitants de la maison, Barth donne l'ordre avec des mots: "Faites ce que vous avez à faire". Après le saccage de la maison, ses nervis ont blessé quatre personnes transférées à l'hôpital. Ils ont aussi vandalisé la voiture de la dame Amina Diop qui avoue ne pas pardonner à Barthélemy Dias les propos malhonnêtes qu'ils a proférés à l'encontre de sa maman.



