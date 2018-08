Sadio Mané « Je suis plus rapide que Mohamed Salah… »

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018 à 08:38

L’offensif de Liverpool martyrise les défenses de Premier League et d’Europe avec Liverpool. Le trio Firmino, Salah et Mané est le plus en vue cette début de saison en Europe. Plusieurs questions se posent sur la rapidité des deux joueurs africains du club. Interrogé par Marca, le Sénégalais Sadio Mané a répondu, sans hésitation et avec un brin d’humour.



« Oui, bien sûr, je suis plus rapide que lui. Peut-être pas sur de courtes distances. Mais, sur un 100 ou un 200 mètres, je gagne à coup sûr (rires) », a-t-il confié.



Footmercato

