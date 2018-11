Sadio Mané : « Personne ne s’attendait à ce que nous allions aussi loin en… »

18e sur le classement de Goal 50, l’international sénégalais des Reds est revenu sur la superbe campagne européenne de son équipe la saison passée. Dans un entretien accordé à Goal, il évoque la saison qui l’a propulsé dans une autre dimension.



« Ce n’était pas facile, mais nous avons essayé de faire de notre mieux. Au début, lorsque nous avons commencé la phase de poules, personne ne s’attendait à ce que nous allions en quarts de finale ou en demi-finales, mais nous avons toujours cru en nous-mêmes, nous avons tout donné et cela nous a menés loin dans la compétition », explique le numéro 10 des Reds de Liverpool.



« Honnêtement, la Ligue des champions est le rêve de tout joueur dans le monde. C’était toujours mon rêve, c’est clair. La saison dernière, c’était la première fois que je jouais en Ligue des champions et nous avons désormais des souvenirs qui resteront dans ma mémoire pour toujours.



Nous avons très bien joué, nous avons obtenu des résultats incroyables contre de très bonnes équipes. Nous avons beaucoup donné pour tenter de remporter la finale, mais il n’y a pas de regrets. Cela fait partie du football… On a essayé d’oublier cela et on donne le maximum pour essayer d’aller encore une fois en finale », a ajouté l’enfant de Bambali, Sadio Mané.