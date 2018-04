Sadio Mané blessé, Liverpool s’inquiète

Liverpool tremble pour son attaquant sénégalais Sadio Mané. Il a suscité des inquiétudes sur son intégrité physique après avoir été examiné dans un hôpital mercredi. Le feu follet des Reds boîtillait à son arrivait à l’hôpital Spire.



Selon des informations révélées par le Daily Mail, il a passé plus d’une demi-heure dans le bâtiment avant d’être libéré.

Sadio Mané pourra manquer le duel face à Pape Alioune Ndiaye et Mame Birame Diouf de Stoke City, ce samedi et risque aussi de rater le match retour à Rome. Ce qui serait un énorme coup dur pour Liverpool.









Stades