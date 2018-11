Sadio Mané tacle les gouvernements africains

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Sadio Mané est en train de construire une école dans son village, Bambali. « C’est un projet qui me tient à cœur », signale-t-il dans un entretien avec L’Équipe.



Les travaux ont démarré il y a quelques mois et l’attaquant de Liverpool suit leur évolution au quotidien. « Toutes les deux semaines je reçois des photos qui me montrent l’avancement des travaux. D’ici un mois il sera fini, j’espère », croise-t-il les doigts.



Sadio Mané n’a pas manqué de lancer une pique aux dirigeants africains. Il dit : « Vous savez, en Afrique, les gouvernements oublient souvent les villages. Quand je vivais à Bambali, je n’avais qu’une obsession, partir à Dakar pour devenir footballeur professionnel. Maintenant, j’ai envie que les adolescents qui grandissent à Bambali, veuillent y rester. »

