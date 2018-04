Sadio Mané veut propulser Liverpool sur le toit du monde du foot

En route pour une nouvelle finale de C1, qui le fuit depuis 2007, Liverpool de Sadio Mané accueille l’AS Rome ce mardi. Les Reds comptent frapper un grand coup à Anfield avant la manche retour à Rome la semaine prochaine. Sadio Mané veut propulser Liverpool sur le toit du monde du monde. Et les Reds peuvent compter sur toute leur armada offensive à savoir Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firminio et Cie.



Pour atteindre la finale à Kiev, Liverpool doit d’abord passer l’obstacle romain en demi-finale. L’ancienne équipe de Francesco Totti a tous les atouts que possèdent Liverpool pour jouer une éventuelle finale de Ligue des Champions. Ce ne sera pas certainement un match facile pour les deux équipes.



Le tombeur de Barcelone est prêt pour faire un grand match ce mardi à l’extérieur. Mais ils ont du pain sur la planche car Jürgen Klupp et ses joueurs, ne l'entendront sûrement pas de cette oreille.



Ce mardi à 18H45

Liverpool vs Roma



Mercredi à 18H45

Bayern vs Real Madrid











Thierno Malick Ndiaye, Leral.net