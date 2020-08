Sadio Ndiaye et son épouse brillant de mille feux : le roi du Simb en mode Tabaski marque son territoire

Très connu des jeunes et moins jeunes des années 90-2000, celui qui était surnommé le roi du Simb (le jeu du faux-lion qui fait fuir enfants et adultes), Sadio Ndiaye et son épouse ont célébré la Tabaski à leur manière. Avec ces photos envoyées « gratuitement comme il l’a souligné », à leral.net, il partage avec ses fans, la manière dont il a marqué son territoire durant la fête du mouton.