Saër Seck n’est plus dans les rangs du groupe qui avait opté le consensus autour de la personne de Me Augustin Senghor pour la prochaine élection de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans un long communiqué, le président de l’Institut Diambars a tenté d’expliquer son choix. ” J’ai décidé de me retirer du consensus […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/30/saer-seck-je-v...