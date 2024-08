Safar/ Portrait du jour : Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième Khalife général des Mourides

En route pour le grand Magal de Touba, jour J -11, en ce 7e jour de Safar, nous vous présentons Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième Khalife général des Mourides. Bien que son khalifat n'ait duré qu'un an, de 1989 à 1990, il était une figure marquante de l'histoire religieuse et sociale du Sénégal, ayant maintenu des relations respectueuses et équilibrées avec les autorités politiques.