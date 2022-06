Safiétou Sagna, capitaine des Lionnes : "On va porter le Sénégal le plus loin possible"

Lors de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau, les Lionnes du Sénégal ont affiché confiance et sérénité. Elles ont reçu ce matin des mains du ministre des sports, l’étendard de la nation et des consignes pour "mouiller le maillot" en vue de leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations féminine, qui aura lieu au Maroc au mois de juillet prochain. Prenant la parole au nom de ses coéquipières, la capitaine du Sénégal, Safiétou Sagna, a tenu à rassurer le peuple. Celle qui va enregistrer sa deuxième participation en phase finale de la CAN promet de porter les couleurs du Sénégal le plus loin possible, dans cette compétition.