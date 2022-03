Saint-Louis: Amadou Mansour Faye finance les jeunes et les femmes à hauteur de 150 millions FCfa Le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye à travers le Gie Diapalé Ndaw Yi et la mutuelle MECAFER, a octroyé un financement de 150 millions FCfa aux Gie et groupements professionnels de femmes et de jeunes de Saint-Louis, pour les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Mars 2022 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de remise symbolique des chèques a eu lieu à la place mythique Abdoulaye Wade, en présence du maire Mansour Faye, de ses collaborateurs et des différents groupements, mouvements et associations de femmes de Saint-Louis.



Codou Thiam, coordonnatrice du Gie Diapalé Ndaw Yi, a remercié le maire Mansour Faye qui a bien voulu octroyer ces financements aux femmes et aux jeunes de Saint-Louis, avant de soutenir que ce financement entre dans le cadre de la quatrième phase des activités du Gie qu'elle dirige.

Elle a exhorté les bénéficiaires à respecter les délais et les taux de remboursement fixés, pour permettre à d'autres de bénéficier de la deuxième phase.



Le maire Mansour Faye a fait savoir que l'objectif visé à travers ces financements, est de rendre toutes les femmes de Saint-Louis autonomes. A l'en croire, 3 000 femmes seront touchées avec les 150 millions FCfa financés grâce au président de la République Macky Sall, par l'intermédiaire de la DER, du FONGIP et de la PROMISE.



Avec un taux d'intérêt de remboursement de 6%, les bénéficiaires ayant respecté les échéances, seront refinancées avec un taux de 4%. Une façon selon Mansour Faye, d'encourager les femmes à payer leurs dettes.



Un second financement de 500 millions FCfa est prévu, mais tout dépendra du comportement des femmes dans le remboursement.











Adama Sall (Saint-Louis)

















Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook