Saint-Louis / Application et matérialisation des accords signés : Le SNEEL invite Macky Sall à vite nommer un Premier ministre Selon Cheikh Alassane Sène, il n'y a pas de volonté politique du gouvernement, qui tarde toujours à mettre en application les accords qui ont été signés. Il invite le président de la République, Macky Sall, à procéder très rapidement, à la nomination d'un Premier ministre et à la formation d'un nouveau gouvernement, afin que les nouveaux ministres impliqués puissent se familiariser avec les accords signés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire général national du Syndicat National des Enseignants de l'Élémentaire (SNEEL), regrette le fait que le système éducatif sénégalais soit bloqué par une crise scolaire, dont seul le gouvernement détient la clé de la solution.



Il s'agit en réalité, a-t-il préconisé, d'aller vers la matérialisation des accords de 2014, qui sont réalistes et réalisables, signés en présence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, de 7 ministres de la République, de tous les cadres de l'enseignement et de tous les partenaires de l'école.



" Ces accords englobent ceux de 2018. Depuis la suppression du poste de Premier Ministre, les choses bougent timidement. Il n'a aucun contrôle hiérarchique en ce qui concerne l'application des accords. Lors de la dernière rencontre entre l'État et le G7, rendez-vous à été donné dans 15 jours au moment où les plans d'actions des cadres se poursuivent et se succèdent ", a soutenu le syndicaliste, qui s'est insurgé également contre les lenteurs et les lourdeurs administratives.



Ainsi, pour une solution de sortie de crise, le SNEEL recommande au Chef de l'État, Macky Sall, de procéder rapidement à la nomination d'un Premier ministre et à la formation d'un nouveau gouvernement, afin d'aller rapidement vers la matérialisation des accords ayant été signés.



" Il n'y a pas une question nouvelle et les accords sont signés pour être respectés ", a rappelé Cheikh Alassane Sène, par ailleurs vice-président de la Fédération Internationale des syndicats de l'enseignement (FISE).













Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook