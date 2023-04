Saint-Louis: Bientôt un Complexe sportif international de 17 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Sports Yankhoba Diatara a mis à profit son séjour à Saint-Louis, hier, pour visiter les stades Me Babacar Sèye et Mawade Wade de la ville. Il s’est rendu ensuite sur le site de Khar-Yalla, devant abriter le complexe sportif et le Palais des sports de Saint-Louis, qui pourra accueillir des compétitions internationales. […] Le Ministre des Sports Yankhoba Diatara a mis à profit son séjour à Saint-Louis, hier, pour visiter les stades Me Babacar Sèye et Mawade Wade de la ville. Il s’est rendu ensuite sur le site de Khar-Yalla, devant abriter le complexe sportif et le Palais des sports de Saint-Louis, qui pourra accueillir des compétitions internationales. Situé à quelques encablures du croisement de Bango/Ngallèle, ce site, qui s’étend sur une superficie de 15 ha, abritera, selon le Ministre des Sports, un important projet sportif, qui sera réalisé avec un financement global de 17 milliards FCfa et qui consistera à construire, avec l’appui de l’Agetip, un stade olympique et un palais des sports. Avec le projet d’aménagement de l’autoroute Dakar/Tivaouane/Saint-Louis, « nous avons la possibilité de faire de la vieille cité une ville sportive, qui pourra retrouver son lustre d’antan ». Il a fait savoir que le Complexe sportif de 30.000 places de Khar-Yalla sera doté d’une piscine olympique, d’une piste d’athlétisme, de salles pour les sports de combat et autres infrastructures destinées aux autres disciplines sportives. Yankhoba Diatara a enfin réitéré l’engagement indéfectible du Président Macky Sall à privilégier, conformément à sa vision pour un sport moderne, la réalisation d’infrastructures sportives majeures. Mbagnick Kharachi DIAGNE



Source : Source : https://lesoleil.sn/saint-louis-bientot-un-complex...

Accueil Envoyer à un ami Partager