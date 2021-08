Saint-Louis- Covid-19 et Riposte Régionale : Près de 2200 cas recensés depuis le début de la pandémie avec plus de 100 décès La région de Saint-Louis n'est pas épargnée du tout par la pandémie de la Covid-19 avec ses ravages. Le taux de propagation du virus y a atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes. Sud quotidien

Après les régions de Dakar, Thiés, Diourbel, Saint-Louis devient la région la plus touchée par cette maladie à coronavirus. En effet, près de 2200 cas ont été recensés dans la région depuis le début de la pandémie et une centaine de morts enregistrés.



S'agissant de la troisième vague de contamination, les chiffres publiés dans les bulletins quotidiens du ministère de la Santé et de l'action sociale sont très inquiétants.



La région a enregistré 315 cas positifs ces 6 derniers jours dont 279 cas au niveau du District sanitaire de Saint-Louis.



