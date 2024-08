Saint-Louis : Deux ans de prison pour un camionneur qui détourne la fille mineure 14 ans et l’engrosse Le Témoin- C’est une histoire d’amour qui a fini devant la barre du tribunal de grande instance de Saint-Louis. M. L. Sy filait le parfait amour avec H. A. Koundian, une mineure âgée de 14 ans.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Chauffeur de camion à Pété, M. L. Sy entretenait une relation amoureuse avec H.A. Koundian, une fille mineure qui aidait sa mère dans sa gargote. L’accusé, qui est un client assidu de la gargote, s’était procuré le numéro de téléphone de la gamine.



Pour se justifier, il explique que c’était dans le souci de pouvoir passer ses commandes avant de venir les récupérer. Cependant, de fil en aiguille, les discussions avec la fillette vont se multiplier. C’est ainsi que chauffeur de camion profitait des absences de la génitrice de la fille pour l’inviter à passer du bon temps ensemble



Le 21 septembre 2021, M. L. Sy passe un coup de fil à la fille qui le rejoint dans la chambre d’un de ses amis. C’est ainsi que les deux « amoureux » passent à l’acte.



Selon l’accusé, ils ont entretenu deux relations sexuelles durant cette même nuit. Ce que la fille a confirmé devant la barre. D’après elle, une fois dans la chambre, le chauffeur et elle se sont caressés avant de passer à l’acte sous l’effet de l’excitation.



L’accusé a déclaré qu’il ignorait l’âge de la victime qui était âgée de 14 ans au moment des faits. Pour la deuxième rencontre, il déclare que c’est la fille qui l’a sollicité et qui est venue d’elle-même.



Lors de ce deuxième rendez-vous, la jeune fille révèle avoir entretenu trois rapports sexuels avec son homme. Mais, deux mois après les faits, elle contracte une grossesse. Informé de la situation, M. L. Sy refuse d’endosser la grossesse avant de reconnaitre beaucoup plus tard la paternité de l’enfant à naître.



Devant la barre du tribunal, le camionneur a déclaré que sa copine a toujours été consentante pour coucher avec lui. De fait, H. Koundian a continué à déclarer sa flamme à M. L. Sy qu’elle dit aimer. Elle souhaite même qu’il recouvre la liberté pour qu’ils se marient. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur a maintenu les accusations, informant que l’accusé a abusé de la fille à cinq reprises en l’espace de deux nuits.

Dans son délibéré, le tribunal a acquitté M. S. Ly des crimes de viol et de pédophilie, mais l’a reconnu coupable de détournement de mineure et l’a condamné à deux ans de réclusion criminelle.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook