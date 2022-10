Saint-Louis / Exploitation du gaz: Comment pousser la réflexion et s'approprier ce projet crucial Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 12:59 | | 0 commentaire(s)| L'exploitation du gaz à l'épreuve de la gouvernance territoriale et de la transition économique a été le principal débat du CRD organisé ce weekend dans la capitale du Nord.

Une initiative du gouverneur de Saint Louis, en l'occurrence Alioune Badara Samb, a permis aux différents participants de dégager une feuille de route assez claire pour mieux préparer la région sur les prochaines exploitations gazières et pétrolières.

Ainsi ce dimanche le forum va se poursuivre avec comme thématique la plateforme de l'investissement Nord.

Envoyés spéciaux: Moustapha Thioune, Walid Sow, Pa Omar Gaye



Accueil Envoyer à un ami Partager