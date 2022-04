Saint-Louis : Grève illimitée à l'Ugb, les précisions du Recteur et du Dg du Crous Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 17:39 | | 0 commentaire(s)| Le Recteur de l'Ugb, Professeur Ousmane Thiaré et le directeur du Crous, Pape Ibrahima Faye, ont fait face à la presse pour se prononcer sur les questions pédagogiques et sociales, mais surtout sur la grève illimitée décrétée par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL). A cette occasion, Ils ont déclaré que l'assemblée universitaire ne reconnaissait pas la coordination des étudiants de Saint-Louis, parce que n'étant pas statutaire et que seuls les délégués étaient concrètement reconnus. Ils ont également condamné avec fermeté les grèves qui, estiment-ils, risquent de salir le label d'excellence de l'Université Gaston Berger.



Accueil Envoyer à un ami Partager