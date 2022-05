Saint-Louis : L'UGB et l'UCAB signent une convention de partenariat pédagogique Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 17:24 | | 0 commentaire(s)| La salle des actes du rectorat de l'Université Gaston Berger a été le théâtre d'une cérémonie de signature de convention entre le recteur du temple de savoir de Sanar et le président de l’Université Cheikh Ahmadou Bamba (UCAB), qui ont paraphé un partenariat qui leur ouvre des perspectives d’échanges et de connaissances. C'était en présence de Serigne Mame Mor Mbacké, président de l'UCAB qui fonde un grand espoir de pouvoir bénéficier de l’expérience de l’UGB, reconnue pour la qualité de la formation de ses étudiants qui, à chaque fois, s'illustrent lors des concours nationaux. Le recteur de l'Ugb s'est, pour sa part, montré très heureux de cette signature de convention et a proposé la désignation de points focaux pour un suivi des différents points qui, dorénavant, vont unir les deux universités.



Adama Sall (Saint-Louis



