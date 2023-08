Saint-Louis: L'Ufr des Sciences économiques et Gestion de l'université Gaston Berger, table sur la recherche Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 18:57 | | 0 commentaire(s)| L'Ufr des Sciences économiques et Gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, a organisé un colloque sur le thème : "La recherche des Sciences économiques et Gestion, à l'épreuve du moment. Et selon Abdou Aziz Ndiaye, Directeur de l'Ufr, ce colloque est aussi organisé afin de rendre un vibrant hommage à l'éminent professeur Adama Diaw.



