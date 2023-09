Saint-Louis: L’augmentation des prix du transport brise l’élan des pélerins

Rallier la ville sainte Touba à deux jours du grand Magal, c'est la croix et la bannière chez les voyageurs. Les pélerins rencontrent beaucoup de difficultés pour trouver un moyen de transport. Les tarifs ont augmenté, allant du simple au double. Une augmentation jugée très excessive et très déplorée par les pèlerins qui demandent au chauffeurs de revoir leurs copies pour leur permettre de rallier la capitale du Baol dans la quiétude et la tranquillité.