Saint-Louis: L'inter-coalition Takku-Wallu/Samm Sa Kaddu-Takku condamne les scènes de violence et exige la libération de ses détenus Après les scènes de violence notées lors de l'arrivée de leur caravane dans la ville tricentenaire l'inter-coalition Takku Wallu/Samm Sa Kaddu, à travers sa tête de liste départementale Amadou Mansour Faye, à fait face à la presse pour apporter des éclaircissements par une déclaration de presse. Dans cette déclaration lue devant les responsables et militants de l'inter-coalition, Mansour Faye précise…

"Nous, inter-coalition Takku Wallu/ Samm Sa Kaddu du département de Saint-Louis avons accueilli ce lundi 11novembre 2024 la caravane nationale de la coalition Samm Sa Kaddu ici à Saint-Louis, ville de Téranga.

Préservons cet esprit de paix, ne tombons pas dans les tentatives d’intimidation, votons utilement au soir du 17 novembre pour perpétuer les valeurs de paix et de concorde pour un Sénégal stable. Portons nos candidats à l’hémicycle pour faire résonner la voix de la non-violence", a-t-il plaidé



L' inter-coalition, toujours à travers cette déclaration de presse lue par Mansour Faye, a interpellé le ministre de l'intérieur, lui exigeant à libérer ses détenus politiques.



"Mesdames et Messieurs, ces vagues d’arrestation prouve à suffisance que le Ministre de l’intérieur qui a vocation d’assurer la sécurité de chaque sénégalais est malheureusement à la solde d’un candidat et d’un parti. Monsieur le Ministre de l’Intérieur, vous êtes dans votre rôle de premier transhumant.



Ce même candidat aux propos incendiaires clame et déclame un discours séditieux pouvant mettre en péril la cohésion sociale et, cela, sans aucun respect. Quand le gatsa gatsa s’invite au sommet de l’Etat porté par un Premier Ministre et impliquant tout un gouvernement, il est sûr que la République est à terre.



Monsieur le Ministre de la justice, nous en appelons à votre probité morale pour exiger la libération sans délai de ces détenus politiques qui ont été arbitrairement arrêtés" a souligné Mansour Faye qui invite ses membres a cultiver la paix.



"Mesdames et Messieurs, chers membres de l’inter coalition, chers sénégalais, nous faisons une invite solennelle et responsable à tous et à chacun pour une culture de la paix, seule garantie de la cohésion sociale" a-t-il conclu.



Adama Sall (Saint-Louis)







