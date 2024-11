Saint-Louis : La Base navale Nord baptisée du nom du Capitaine de vaisseau Hamédine Fall Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

La Base Navale Nord a été baptisée, jeudi, du nom du Capitane de Vaisseau Hamédine Fall, lors d’une cérémonie présidée par le Contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine nationale. ”Je voudrais à l’entame de mon propos vous exprimer au nom du général de corps d’armées Mbaye Cissé, chef d’état-major général des armées, notre profonde gratitude pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie de baptême de la Base Navale de Saint-Louis”, a déclaré le chef d’état-major de la Marine nationale à l’occasion de cette cérémonie. ”C’est donc, a-t-il ajouté, une implantation militaire et navale d’une grande importance opérationnelle que nous venons baptiser aujourd’hui à Saint-Louis dans cette ville de longue tradition de garnison.” Selon lui, pour perpétuer l’héritage historique de la Marine nationale, choix ne pouvait être plus pertinent que de lui donner le nom de feu le capitaine de vaisseau Hamédine Fall. Il a rappelé que le défunt capitaine de vaisseau fut le premier et le seul officier de marine à commander cette zone militaire Nº2. Le capitaine de vaisseau Hamédine Fall, a-t-il témoigné, ”était un officier d’une trempe rare dont le visage jovial exprimait toujours les caractères d’un homme sage, d’une grande bonté et d’une finesse d’esprit remarquable”. Le Commandant de la Base navale Nord, le capitaine de frégate Mouhamadou Bamba Guèye, est également revenu sur le caractère solennel de cette cérémonie qui, selon lui, constitue un moment fort dans les traditions de la Marine nationale. Cette pratique vise également à immortaliser les noms d’illustres marins dont les œuvres en faveur du rayonnement de la Marine nationale sont restées à jamais indélébiles, a-t-il fait valoir. Dans son allocution, le capitaine de frégate est également revenu sur les résultats enregistrés par la Base navale Nord depuis sa mise en place. La cérémonie a été marquée, entre autres, par un dépôt de gerbe, la projection d’un film retraçant l’érection et la montée en puissance de la Base navale Nord, le dévoilement de la plaque mais également une visite dynamique du camp. Entre autres personnalités, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le préfet du département, Abou Sow, la représentante de la famille du parrain, ont pris part à cette cérémonie.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76997-saint-louis-la...

