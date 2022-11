Saint-Louis : La commune offre plus de 15 millions F CFA en fournitures aux écoles Rédigé par leral.net le Mardi 1 Novembre 2022 à 21:04 | | 0 commentaire(s)| La commune de Saint-Louis n'a pas dérogé à la règle en procédant à sa traditionnelle remise de lot de fournitures scolaires , composé de cahiers , et de matériel didactique, d'une valeur de 15 millions 500 mille F CFA pour les élèves des établissements du préscolaire et de l'élémentaire de la ville tricentenaire.

Adama Sall (Saint-Louis)



